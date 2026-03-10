Ричмонд
Белый дом: объявлений об отмене санкций против нефтяного сектора России пока нет

Левитт заявила, что администрация США пока не делала заявлений о смягчении санкций против российского нефтяного сектора.

Источник: Комсомольская правда

Администрация США пока не делала объявлений об отмене санкций против российского нефтяного сектора. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«У меня нет для вас никаких объявлений о введении новых санкций или новых отменах санкций», — сообщила она, отвечая на соответствующий вопрос о возможном снятии санкций США.

Ранее агентство Reuters заявило о возможном смягчении антироссийских санкций в нефтяной сфере, которое рассматривает администрация президента США Дональда Трампа. Источник отмечает, что это, в частности, может быть связано с ростом стоимости нефти в мире.

Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле считают незаконными западные санкции против нефтяного сектора России. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, они могут считаться законными только в том случае, когда они одобрены Советом безопасности ООН.

