Белый дом: объявлений об отмене санкций против нефтяного сектора России пока нет

Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле считают незаконными западные санкции против нефтяного сектора России. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, они могут считаться законными только в том случае, когда они одобрены Советом безопасности ООН.