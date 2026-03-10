Многодетная волгоградка стала героиней шоу про беременных с шестым ребенком

У 42-летней женщины крепкий брак, в котором они с супругом воспитывают пятерых детей. Когда владелица модельной студии узнала о том, что вновь в положении, ей пришлось столкнуться с тем, что ее никто не понимает. Родители, дети, близкие родственники и даже подруги не торопятся ее поддерживать, считая, что женщина эгоистка. В желании стать мамой Веру поддержал только супруг. Но у него есть свои опасения — вынашивание пятого ребенка едва не стало смертельным для его жены.