Многодетная волгоградка стала героиней шоу про беременных с шестым ребенком

Успешную женщину никто из родных не поддержал в желании снова стать мамой в 42 года.

Жительница Волгограда Вера Серская-Анохина станет героиней одной из серий в новом сезоне популярного шоу «Беременна в 45» на телеканале «Ю».

У 42-летней женщины крепкий брак, в котором они с супругом воспитывают пятерых детей. Когда владелица модельной студии узнала о том, что вновь в положении, ей пришлось столкнуться с тем, что ее никто не понимает. Родители, дети, близкие родственники и даже подруги не торопятся ее поддерживать, считая, что женщина эгоистка. В желании стать мамой Веру поддержал только супруг. Но у него есть свои опасения — вынашивание пятого ребенка едва не стало смертельным для его жены.

Об истории волгоградки ее земляки смогут узнать в новом сезоне шоу, который стартует 16 марта.

Ранее секретами семейного счастья поделились многодетные отцы Волгоградской области.