Жителей Таганрога и других городов региона предупредили об угрозе БПЛА

В Таганроге возможно применение БПЛА. Об этом вечером 10 марта сообщила глава города Светлана Камбулова.
— Напоминаю об основных правилах безопасности при атаке БПЛА. Необходимо отойти от окон и укрыться в помещении с несущими стенами и без окон. При нахождении на открытой местности в автомобиле нужно покинуть транспорт и укрыться в ближайших зданиях, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.
Нельзя подходить к упавшему беспилотнику или его обломкам.
Добавим, оповещение о беспилотной угрозе действует по всему региону с 21:27, эта информация поступила в приложении МЧС.
