Жителей Таганрога и других городов региона предупредили об угрозе БПЛА

Вечером 10 марта на Дону сообщили о воздушной угрозе.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге возможно применение БПЛА. Об этом вечером 10 марта сообщила глава города Светлана Камбулова.

— Напоминаю об основных правилах безопасности при атаке БПЛА. Необходимо отойти от окон и укрыться в помещении с несущими стенами и без окон. При нахождении на открытой местности в автомобиле нужно покинуть транспорт и укрыться в ближайших зданиях, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.

Нельзя подходить к упавшему беспилотнику или его обломкам.

Добавим, оповещение о беспилотной угрозе действует по всему региону с 21:27, эта информация поступила в приложении МЧС.

