Врач Ла Рос назвал оптимальное время для последней чашки кофе

По словам специалиста, кофе негативно влияет на сон, даже если человек этого не ощущает. Он уточнил, что в случае, если объем чашки составляет 500 миллилитров, то остановиться следует еще раньше. Ла Роса пояснил, что кофеин увеличивает время засыпания и сокращает фазу глубокого сна, даже если человек этого не чувствует.