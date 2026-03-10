Врач Ла Рос назвал оптимальное время для последней чашки кофе

Между употреблением кофе и отходом ко сну должно пройти как минимум девять часов, и оптимальным временем для последней чашки этого напитка являются 14 часов дня. Об этом заявил врач Себастьян Ла Роса.
По словам специалиста, кофе негативно влияет на сон, даже если человек этого не ощущает. Он уточнил, что в случае, если объем чашки составляет 500 миллилитров, то остановиться следует еще раньше. Ла Роса пояснил, что кофеин увеличивает время засыпания и сокращает фазу глубокого сна, даже если человек этого не чувствует.
— То же самое относится и к еде. Ваш последний прием пищи должен быть как минимум за три часа до сна. Я говорю «как минимум», потому что это действительно зависит от того, насколько большой у вас был прием пищи, — рассказал врач в беседе с порталом ABC.
В свою очередь врач общей практики Роб Галлоуэй рассказал, что идеальное время для приема первой чашки кофе — примерно через полчаса после пробуждения. Он отметил, что он пьет стакан воды, чистит зубы, делает зарядку, а потом наливает кофе.