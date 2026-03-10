Беременная шестым ребенком волгоградка снялась в реалити на федеральном канале

Когда волгоградка забеременела шестым ребенком и объявила о своем решении, что будет рожать, многие родные ее не поняли. От нее отвернулись самые близкие люди — мама, старшая дочь, а подруги шептались за спиной, обвиняя в эгоизме. Женщину поддержал только муж. Но он очень переживал за жену, пятая беременность которой едва не закончилась трагедией.