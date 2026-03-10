Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беременная шестым ребенком волгоградка снялась в реалити на федеральном канале

42-летняя волгоградка стала героиней нового сезона популярного реалити на канале.

42-летняя волгоградка стала героиней нового сезона популярного реалити на канале «Ю» — «Беременна в 45». Вера Серская-Анохина — фотомодель и владелица модельной студии. У нее пятеро детей, счастливая семья и любимый муж.

Когда волгоградка забеременела шестым ребенком и объявила о своем решении, что будет рожать, многие родные ее не поняли. От нее отвернулись самые близкие люди — мама, старшая дочь, а подруги шептались за спиной, обвиняя в эгоизме. Женщину поддержал только муж. Но он очень переживал за жену, пятая беременность которой едва не закончилась трагедией.

О том, что происходило в семье мамы-героини, зрители увидят 16 марта на канале «Ю».

Фото Веста Серская-Анохина VK.com.