Захарова: здание генконсульства РФ в Иране повреждено из-за атак 8 марта

В МИД РФ рассказали о последствиях атак на Иран 8 марта 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В МИД России рассказали о повреждении российского объекта в Иране. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что здание генконсульства РФ в иранском Исфагане повреждено из-за атак на местную администрацию 8 марта 2026 года. Также дипломат отметила, что взрывной волной сотрудников консульства откинуло на несколько метров. Однако пострадавших и погибших в результате атаки на консульство нет.

Напомним, в МИД РФ осудили действия США и Израиля в Иране. Там призвали стороны конфликта на Ближнем Востоке прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

