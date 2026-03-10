Захарова: здание генконсульства РФ в Иране повреждено из-за атак 8 марта

В МИД России рассказали о повреждении российского объекта в Иране. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что здание генконсульства РФ в иранском Исфагане повреждено из-за атак на местную администрацию 8 марта 2026 года. Также дипломат отметила, что взрывной волной сотрудников консульства откинуло на несколько метров. Однако пострадавших и погибших в результате атаки на консульство нет.
Напомним, в МИД РФ осудили действия США и Израиля в Иране. Там призвали стороны конфликта на Ближнем Востоке прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
