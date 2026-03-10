Вздутие живота может быть сигналом серьезных проблем: на что обращать внимание

Вздутие живота, или метеоризм, — это сигнал о сбое в пищеварительной системе, с которым сталкивались многие. Информацию о причинах и способах лечения этого неприятного состояния предоставил aif.ru.
Специалисты делят провокаторы газообразования на четыре группы. К ним относятся особенности питания (например, привычка есть на бегу или любовь к газировке), нарушение баланса бактерий в кишечнике и нехватка ферментов.
Как объяснил кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский, дефицит фермента лактазы не позволяет расщепляться молочному сахару. В результате он попадает в толстый кишечник, где становится пищей для бактерий, что ведет к бурлению и газообразованию после творога или молока.
Проблемы часто кроются в работе поджелудочной железы. При панкреатите выделяется мало ферментов, еда переваривается плохо, и уже через час живот может «раздуть». Также вздутие провоцирует дисбиоз — когда «плохие» бактерии берут верх над полезными, запуская процессы брожения.
В отдельную категорию врачи выделяют проблемы с моторикой и анатомией. При «ленивом кишечнике» его стенки плохо сокращаются, кал застаивается, вызывая распирание. Стресс же может спровоцировать спазм мышц, из-за чего газы скапливаются в одной точке, вызывая резкую боль.
Лечение напрямую зависит от причины, выявить которую поможет гастроэнтеролог. Врачи советуют начать с пищевого дневника и временного исключения молока, бобовых или сладкого, чтобы отследить реакцию организма.
