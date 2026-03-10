Вздутие живота может быть сигналом серьезных проблем: на что обращать внимание

Также эндокринолог Ольга Каплина предупредила о потенциальных рисках, связанных с изжогой и хроническим дефицитом железа. Она отметила, что эти симптомы могут быть первыми признаками серьезных проблем с желудком, которые в дальнейшем могут привести к развитию рака. Слова специалиста приводит 360.ru.