Синоптик Шувалов спрогнозировал теплую погоду в Москве на этой неделе

В Москве на текущей неделе установится теплая погода, характерная для начала апреля. Об этом рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов.
По словам эксперта, в Москве и Подмосковье днем температура воздуха будет держаться на уровне плюс 5−7 градусов, а к концу недели может повыситься примерно до плюс 10 градусов. Ночью возможны слабые морозы около 0 — минус 3 градусов.
Синоптик также отметил слабый ветер, небольшую облачность и отсутствие осадков.
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что в среду, 11 марта, ожидается облачная погода без осадков. Ночью в Москве температура составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области — от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем в столице воздух прогреется до плюс 7−9 градусов, в Подмосковье — до плюс 5−10 градусов, на дорогах сохранится гололедица.
В четверг, 12 марта, также будет облачно, без осадков. Ночью в Москве ожидается плюс 1−3 градуса, днем — плюс 7−9 градусов. В Подмосковье ночью столбики термометров покажут от минус 2 до плюс 3 градусов, днем — плюс 5−10 градусов.
В пятницу, 13 марта, в Москве и области ночью местами возможны небольшие осадки, днем без осадков. В столице ночью температура составит 0 — плюс 2 градуса, в Подмосковье — минус 3 — плюс 2 градуса. Днем в Москве ожидается плюс 8−10 градусов, по области — плюс 6−11 градусов.
Ранее Александр Шувалов заявил, что снег в Москве растает наполовину за неделю.