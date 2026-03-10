Синоптик Шувалов спрогнозировал теплую погоду в Москве на этой неделе

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что в среду, 11 марта, ожидается облачная погода без осадков. Ночью в Москве температура составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области — от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем в столице воздух прогреется до плюс 7−9 градусов, в Подмосковье — до плюс 5−10 градусов, на дорогах сохранится гололедица.