Японского режиссера Накамото задержали за насилие над 20-летней девушкой

Режиссер спортивных программ японского государственного телеканала NHK Кенсуке Накамото арестован по подозрению в сексуальном нападении.

Источник: Аргументы и факты

Токийская полиция арестовала главного режиссера спортивных программ японского государственного телеканала NHK Кенсуке Накамото. Его подозревают в сексуальном насилии, сообщает издание Japan Times со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, 50-летний режиссер привел 20-летнюю женщину в многоквартирный дом и напал на нее. Полиция уточняет, что подозреваемый угрожал жертве наличием оружия, после чего скрылся на велосипеде в направлении офиса.

Накамото частично опроверг обвинения, заявив, что не удерживал женщину физически и не угрожал.

В ходе обыска в смартфоне режиссера были обнаружены видеозаписи и фото, на которых он, предположительно, совершает непристойные действия с другими женщинами. Следствие продолжается.

Руководство NHK опубликовало официальное заявление с извинениями перед пострадавшей и зрителями телеканала.

Ранее стало известно, что испанского футболиста Рафаэля Мира обвинили в сексуальном и физическом насилии. Ему грозит десять с половиной лет тюрьмы.