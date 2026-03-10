Японского режиссера Накамото задержали за насилие над 20-летней девушкой

Токийская полиция арестовала главного режиссера спортивных программ японского государственного телеканала NHK Кенсуке Накамото. Его подозревают в сексуальном насилии, сообщает издание Japan Times со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным следствия, 50-летний режиссер привел 20-летнюю женщину в многоквартирный дом и напал на нее. Полиция уточняет, что подозреваемый угрожал жертве наличием оружия, после чего скрылся на велосипеде в направлении офиса.
Накамото частично опроверг обвинения, заявив, что не удерживал женщину физически и не угрожал.
В ходе обыска в смартфоне режиссера были обнаружены видеозаписи и фото, на которых он, предположительно, совершает непристойные действия с другими женщинами. Следствие продолжается.
Руководство NHK опубликовало официальное заявление с извинениями перед пострадавшей и зрителями телеканала.
Ранее стало известно, что испанского футболиста Рафаэля Мира обвинили в сексуальном и физическом насилии. Ему грозит десять с половиной лет тюрьмы.