«Радиостанция Судного дня» передала слова «чад» и «бухозуд»

Известная как «радиостанция Судного дня» УВБ-76 во вторник, 10 марта, вышла в эфир еще с тремя новыми сообщениями. Около 21:07 по московскому времени в ее эфире прозвучало слово «чад», в 21:12 — «абстракция», а в 21:21 — «бухозуд». Эти шифровки также содержали, кроме букв, и набор цифр.
— 10.03.26, 21:21, МСКНЖТИ, 45352, БУХОЗУД, 8253, 1002, — передает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
Еще 5 марта в 12:33 по Москве в эфире также прозвучало слово «серосбег», спустя чуть менее двух часов УВБ-76 передала кодировку «овалосток», а в 15:39 станция произнесла слово «вспыхивание».
Радиостанция УВБ-76 12 февраля достигла пика активности, передав за сутки 24 зашифрованных сообщения. Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее эфир, объяснил, с чем может быть связана ее необычайно высокая активность. 2 марта радиостанция также передала три необычных сообщения за день.
Местоположение и назначение самой УВБ-76 доподлинно неизвестны. Однако ее деятельность часто связывают с разведывательными или военными структурами. Самые известные теории заговора о «радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».