«Радиостанция Судного дня» передала слова «чад» и «бухозуд»

Известная как «радиостанция Судного дня» УВБ-76 во вторник, 10 марта, вышла в эфир еще с тремя новыми сообщениями. Около 21:07 по московскому времени в ее эфире прозвучало слово «чад», в 21:12 — «абстракция», а в 21:21 — «бухозуд». Эти шифровки также содержали, кроме букв, и набор цифр.