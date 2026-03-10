Ричмонд
Ранняя весна сменилась жарким летом: Жителей Молдовы ждут до 20 градусов тепла — синоптики радуют прогнозом

Прогноз погоды в Молдове на среду, 11 марта 2026.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 11 марта, жителей Молдовы ожидает солнечная и по-летнему тёплая погода. Осадков не прогнозируется, ветер будет преимущественно южным и слабым.

На юге страны ночью температура воздуха опустится примерно до +1°C, а днём потеплеет до +18°C. В центральных районах ночью ожидается около +1°C, а в дневные часы воздух прогреется до +20°C. На севере страны ночью также прогнозируется около +1°C, а днём температура достигнет примерно +17°C.

В Кишинёве ночь будет прохладной — около +1°C, однако днём в столице ожидается солнечная погода и потепление до +20°C.

Геомагнитный фон останется относительно спокойным.

