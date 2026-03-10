«Держи при себе»: Волочкова спустила с небес зазвездившегося Шаламе за слова о балете

Ранее были объявлены очередные номинанты на «Оскар-2026». Life.ru разобрал пять самых ярких фильмов и рассказал, какие из них действительно стоит посмотреть. В их числе — спортивная комедия «Марти Великолепный» о настольном теннисе с Тимоти Шаламе, мрачная комедия «Бугония» про CEO и инопланетян с Эммой Стоун, а также фильм «Хамнет», за роль в котором Джесси Бакли номинирована на «Оскар» как лучшая актриса — 98-я церемония вручения премии пройдёт в ночь на 16 марта 2026 года.