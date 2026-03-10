Reuters: Порядка 150 военных США ранены в ходе военной операции против Ирана

Согласно материалу источника, данная цифра в несколько раз превышает официальные данные, которые были опубликованы американскими властями. Отмечается, что по заявлениям США в ходе военной операции, тяжелые ранения получили лишь восемь военных.
Позднее Пентагон также подтвердил, что в течение первых 10 дней боевых действий на Ближнем Востоке были ранены около 140 американских военнослужащих.
Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп оценил ход военной операции против Ирана. Как заявил американский лидер, Штаты уже опережают намеченный график, а вооруженный конфликт на Ближнем Востоке уже скоро подойдет к концу.