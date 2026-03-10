Психолог Махова: хронический стресс провоцирует голод и тягу к сладкому

Хронический стресс может спровоцировать голод и тягу к сладкой пище. Об этом сообщила «Ленте.ру» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета, психолог и врач-терапевт Ульяна Махова.
Она отметила, что реакция на стресс у разных людей проявляется по-разному. Так, некоторые люди после стрессовых ситуаций теряют аппетит, а другие начинают заедать проблемы.
По словам специалиста, поведение человека зависит от типа стресса. Острое напряжение повышает уровень катехоламинов и подавляет аппетит, тогда как хронический стресс, напротив, повышает уровень кортизола и провоцирует чувство голода.
Другими причинами сильного голода и тяги к жирной и сладкой пище врач назвала индивидуальные особенности и паттерны поведения, заложенные в детстве. Махова пояснила, что привычка заедать тревогу часто формируется, когда родители угощают ребенка сладостями для утешения или поощрения.
Врач рекомендовала работать над осознанностью и научиться различать эмоциональный и физический голод, чтобы перестать заедать стресс и избавиться от пищевых нарушений.
