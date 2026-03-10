В женской колонии под Волгоградом нашли нарушения после визита прокурора

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко с уполномоченным по правам человека Валерием Ростовщиковым посетил с проверкой следственный изолятор № 5, женскую исправительную колонию № 28, а также исправительный центр в Ленинске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.