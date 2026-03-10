Ричмонд
В женской колонии под Волгоградом нашли нарушения после визита прокурора

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко с уполномоченным по правам человека.

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко с уполномоченным по правам человека Валерием Ростовщиковым посетил с проверкой следственный изолятор № 5, женскую исправительную колонию № 28, а также исправительный центр в Ленинске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Вместе с начальником УФСИН России по Волгоградской области Сергеем Коноваловым руководитель надзорного ведомства осмотрел жилые помещения, производственные мастерские, учебные классы школы и профессионального училища, столовую, дисциплинарный блок, режимные корпуса СИЗО-5.

Денис Костенко провел также личный прием осужденных.

В ходе надзорной проверки выявлены отдельные нарушения закона о порядке отбывания наказания и содержания под стражей, а также при материально-бытовом обеспечении заключенных. Итоги проверки обсуждены с руководством территориального органа УИС и исправительных учреждений.

Фото прокуратуры Волгоградской области.