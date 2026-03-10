В салоне красоты отрезали клиентке волосы, «будто покусали собаки», и грозятся судом за плохой отзыв

Салон отказался возвращать деньги клиентке, увидев её негативный отзыв в Сети. По мнению девушки, владельцы решили замять скандал. Когда она отказалась выполнять условия, ей пригрозили 152 статьёй УК РФ о защите чести, достоинства и защите репутации. Сейчас пострадавшая обратилась с жалобой в Роспотребнадзор. Также она написала досудебную претензию.