Недавнее падение метеорита над Западной Европой вновь заставило задуматься о хрупкости нашей безопасности перед лицом космоса. 8 марта небо над Германией, Францией и Швейцарией озарила яркая вспышка — в атмосферу влетел камень размером с небольшой автомобиль, рассказал астроном Леонид Еленин в беседе с aif.ru.
Специалист уточнил, что объект размером 2−3 метра разрушился, не долетев до земли, но его осколки все же повредили крыши домов в Германии. Ученые считают, что нам просто повезло: подобные инциденты обнажают пугающую реальность — мы практически слепы перед настоящей угрозой.
Представитель NASA Келли Фаст призналась, что ей не дают спать по ночам 15 тысяч неизвестных астероидов, способных уничтожить город. Еленин пояснил, что особенно опасны камни из-за Солнца: они движутся незаметно, как это было с Челябинским метеоритом в 2013 году. Астроном уточнил, что потеницально опасных для Земли асетроидов сейчас около 2300 штук.
Эксперты предлагают создать сеть телескопов и запустить зонды в точки Лагранжа, чтобы видеть «слепую зону». Технология отклонения уже существует — NASA в 2022 году успешно сдвинуло астероид ударом зонда. Но ученые успокаивают: столкновение неизбежно, это лишь вопрос времени.
Стоит отметить, что сведение Международной космической станции (МКС) с орбиты начнется в 2028 году. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, слова которого приводит 360.ru.