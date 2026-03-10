В есть космосе более 15 тысяч неизвестных астероидов: что будет при их падении на Землю

Представитель NASA Келли Фаст призналась, что ей не дают спать по ночам 15 тысяч неизвестных астероидов, способных уничтожить город. Еленин пояснил, что особенно опасны камни из-за Солнца: они движутся незаметно, как это было с Челябинским метеоритом в 2013 году. Астроном уточнил, что потеницально опасных для Земли асетроидов сейчас около 2300 штук.