Потянула и вытащила бинт: Россиянка четыре месяца ходила с марлей в животе после пластики за 750 тысяч

Всего через пару дней живот женщины покрылся чёрными пятнами, поднялась температура, а из воспалённых швов начала вытекать жидкость. Врач заверил её, что это послеоперационное восстановление и скоро всё пройдёт. Но даже за четыре месяца состояние не улучшилось. А во время очередной обработки швов на животе Валерия заметила торчащую нитку. Она потянула за неё и достала целый кусок марли.