Российский фильм покажут в кинотеатрах Индии

— Мы выбрали Дарью из всех очень талантливых девочек за ее легкость и способность повторять то, что она делала будто бы спонтанно, — объяснила Тина Баркалая. — Кроме того, нам очень повезло: мы когда увидели Руслана, сына индийского продюсера Сафу Алама, то сразу решили, что он нужен в нашем фильме. Для него мы даже ввели отдельную роль.