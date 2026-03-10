Российский фильм покажут в кинотеатрах Индии

10 марта корреспондент «Вечерней Москвы» побывала на предпоказе фильма Тины Баркалая «Жемчуг». В российский прокат кинокартина выйдет 12 марта.
Фильм «Жемчуг» — это история о девочке Марте, которая из детского дома попадает в богатую семью. Но ее новые родители взяли ее только для того, чтобы получить повышение по работе. В семье начинается разлад, справиться с которым не так-то просто. И семья решает отправиться в небольшой отпуск в Индию — страну, в которой девочка всегда мечтала побывать.
— Съемки проходили в Москве, Ханты-Мансийске и Индии. Когда мы отсматривали материл, то решили за основу взять пьесу «Нервы» Юлии Лукшиной. Конечно, материал пришлось сильно переделать, — рассказала подробности продюсер фильма Екатерина Филиппова.
Режиссер фильма Тина Баркалая отметила, что сложнее всего было проводить детский кастинг.
— Мы выбрали Дарью из всех очень талантливых девочек за ее легкость и способность повторять то, что она делала будто бы спонтанно, — объяснила Тина Баркалая. — Кроме того, нам очень повезло: мы когда увидели Руслана, сына индийского продюсера Сафу Алама, то сразу решили, что он нужен в нашем фильме. Для него мы даже ввели отдельную роль.
Интересно, что российская съемочная группа первая из иностранных, которая получила право проводить съемки в Тадж-Махале.
— Процесс был долгим. Чтобы попасть на территорию, нам необходимо было проводить опись каждой кисточки, которую мы несли с собой, и актеры также проходили на площадку несколько часов, — отметил продюсер фильма Сафу Алам, добавив, что картину покажут в нескольких индийских городах.
— На самом деле наша публика очень привередлива. Из-за того что у нас очень много кто снимает фильмы, мы в основном смотрим произведения Болливуда. Но «Жемчуг» я показал многим моим друзьям и они сказали, что приведут в кино свои семьи, — отметил Сафу Алам.