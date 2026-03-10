Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский фильм покажут в кинотеатрах Индии

10 марта корреспондент «Вечерней Москвы» побывала на предпоказе фильма Тины Баркалая «Жемчуг». В российский прокат кинокартина выйдет 12 марта.

10 марта корреспондент «Вечерней Москвы» побывала на предпоказе фильма Тины Баркалая «Жемчуг». В российский прокат кинокартина выйдет 12 марта.

Фильм «Жемчуг» — это история о девочке Марте, которая из детского дома попадает в богатую семью. Но ее новые родители взяли ее только для того, чтобы получить повышение по работе. В семье начинается разлад, справиться с которым не так-то просто. И семья решает отправиться в небольшой отпуск в Индию — страну, в которой девочка всегда мечтала побывать.

— Съемки проходили в Москве, Ханты-Мансийске и Индии. Когда мы отсматривали материл, то решили за основу взять пьесу «Нервы» Юлии Лукшиной. Конечно, материал пришлось сильно переделать, — рассказала подробности продюсер фильма Екатерина Филиппова.

Режиссер фильма Тина Баркалая отметила, что сложнее всего было проводить детский кастинг.

— Мы выбрали Дарью из всех очень талантливых девочек за ее легкость и способность повторять то, что она делала будто бы спонтанно, — объяснила Тина Баркалая. — Кроме того, нам очень повезло: мы когда увидели Руслана, сына индийского продюсера Сафу Алама, то сразу решили, что он нужен в нашем фильме. Для него мы даже ввели отдельную роль.

Интересно, что российская съемочная группа первая из иностранных, которая получила право проводить съемки в Тадж-Махале.

— Процесс был долгим. Чтобы попасть на территорию, нам необходимо было проводить опись каждой кисточки, которую мы несли с собой, и актеры также проходили на площадку несколько часов, — отметил продюсер фильма Сафу Алам, добавив, что картину покажут в нескольких индийских городах.

— На самом деле наша публика очень привередлива. Из-за того что у нас очень много кто снимает фильмы, мы в основном смотрим произведения Болливуда. Но «Жемчуг» я показал многим моим друзьям и они сказали, что приведут в кино свои семьи, — отметил Сафу Алам.