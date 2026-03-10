Стартовал приём заявок на премию ЦИПР Диджитал-2026

В День защитника Отечества по всей России стартовал фестиваль «Папа, я жду тебя дома!». До 9 мая 2026 года его участники смогут передать слова поддержки бойцам СВО и всем, кто защищает Родину. Инициатор и организатор проекта — Ольга Тихонова, финалистка конкурса президентской платформы «Россия — страна возможностей» и руководитель центра «Лисёна Арт».