Симоньян призвала штрафовать за отказ сдать квартиру семье с младенцем

Необходимо наказывать собственников жилья, которые отказываются сдавать квартиры семьям с новорожденными детьми. Об этом во вторник, 10 марта, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Поводом для такого заявления стало личное открытие журналистки. Она с удивлением узнала, что риэлторы зачастую обходят стороной арендаторов с младенцами, так как владельцы недвижимости опасаются подобных жильцов и прямо запрещают их заселение.
— Я крайне редко поддерживаю репрессивные меры вроде введения штрафов или иной ответственности, но это, кажется, тот самый случай. За демографию мы боремся, ага, — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Президент фонда «Женщины за жизнь», зампред комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина заявила, что главная причина демографического кризиса в России — это «женская жадность».
Беременным женщинам нужно предоставлять возможность работать дистанционно или по гибкому графику, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом, нужно ли принимать эту инициативу.