Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян призвала штрафовать за отказ сдать квартиру семье с младенцем

Необходимо наказывать собственников жилья, которые отказываются сдавать квартиры семьям с новорожденными детьми. Об этом во вторник, 10 марта, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Необходимо наказывать собственников жилья, которые отказываются сдавать квартиры семьям с новорожденными детьми. Об этом во вторник, 10 марта, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Поводом для такого заявления стало личное открытие журналистки. Она с удивлением узнала, что риэлторы зачастую обходят стороной арендаторов с младенцами, так как владельцы недвижимости опасаются подобных жильцов и прямо запрещают их заселение.

— Я крайне редко поддерживаю репрессивные меры вроде введения штрафов или иной ответственности, но это, кажется, тот самый случай. За демографию мы боремся, ага, — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Президент фонда «Женщины за жизнь», зампред комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина заявила, что главная причина демографического кризиса в России — это «женская жадность».

Беременным женщинам нужно предоставлять возможность работать дистанционно или по гибкому графику, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом, нужно ли принимать эту инициативу.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше