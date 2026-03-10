Ричмонд
Воздух в Москве во вторник прогрелся до плюс девяти градусов, сообщил Леус

Леус: воздух в Москве во вторник прогрелся до плюс 9,4 градуса.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Вторник в Москве стал самым теплым днем с начала года, воздух прогрелся до плюс 9,4 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«О том, что в Москве сегодняшний день стал самым теплым с начала года, я уже рассказывал. Добавлю, что по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, воздух прогрелся до плюс 9,4 градуса», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что по области разброс температуры составил от плюс 7,8 градуса в Сергиевом Посаде до плюс 11,4 градуса в Серпухове и Можайске.