Воронежский губернатор выразил соболезнования семьям погибших в Брянске

ВОРОНЕЖ, 10 мар — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования семьям погибших в Брянске и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
«Большая трагедия в Брянске: в результате украинского ракетного удара погибли шесть мирных жителей, 37 человек получили ранения. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким жертв этой террористической атаки, своему коллеге — губернатору области Александру Богомазу, всем брянцам. От имени воронежцев желаю вам стойкости и сил. Скорейшего выздоровления — пострадавшим», — написал Гусев в своём Telegram-канале.
Губернатор Алесандр Гусев заверил, что Воронеж готов оказать поддержу жителям Брянской области.
Во вторник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ракетном ударе по Брянску. Предварительно, шесть человек погибли, ещё 37 пострадали. По данным Минздрава РФ, 35 раненных доставлены в больницы Брянска, часть из них — в тяжелом состоянии.