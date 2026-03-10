Воронежский губернатор выразил соболезнования семьям погибших в Брянске

«Большая трагедия в Брянске: в результате украинского ракетного удара погибли шесть мирных жителей, 37 человек получили ранения. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким жертв этой террористической атаки, своему коллеге — губернатору области Александру Богомазу, всем брянцам. От имени воронежцев желаю вам стойкости и сил. Скорейшего выздоровления — пострадавшим», — написал Гусев в своём Telegram-канале.