Державший 68 дней позиции боец ВС РФ заявил, что хочет вернуться на фронт

Российский боец Сергей Ярашев, который на протяжении 68 дней удерживал российские позиции в районе Гришино, выразил желание снова отправиться на фронт. Об этом во вторник, 10 марта, сообщила мать военнослужащего Татьяна Ярашева.

— Он мечтает уже через пару месяцев в строй вернуться, к своим ребятам отправиться, — рассказала женщина.

Она добавила, что перед уходом на боевое задание сын звонил ей и предупреждал, что будет без связи несколько дней, но вернется. Ярашева отметила, что подвиг ее сына «в его характере»: во время учебы в школе он спасал животных, а в трудные времена выручал друзей. По словам женщины, главное, что ее сын вернулся домой живым, передает Telegram-канал RT.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин попросил президента России Владимира Путина наградить Сергея Ярашева, который удерживал позиции российских войск в районе Гришино на Красноармейском направлении. В ответ на просьбу глава государства пообещал наградить бойца и помочь ему в реабилитации.

