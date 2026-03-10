Лавров обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с главой МИД Саудовской Аравии

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора во вторник, 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили беспрецедентную эскалацию напряженности на Ближнем Востоке вследствие неспровоцированной американо-израильской агрессии против Ирана», — говорится в сообщении.
Главы МИД стран подчеркнули важность прекращения боевых действий в регионе, ведущих к жертвам среди мирного населения. Стороны диалога также выразили необходимость объединения усилий для снижения напряженности и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Министры обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Лавров также заявил о готовности РФ оказать содействие в достижении мира в регионе.