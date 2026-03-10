Погибшим в Карелии лыжником мог быть музыкант Петр Гайдуков

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 марта. /ТАСС/. Пропавший в Карелии 8 марта 34-летний лыжник из Санкт-Петербурга, тело которого было обнаружено на Ладожском озере, — предположительно, музыкант Петр Гайдуков, следует из данных в Telegram-канале отряда «ЛизаАлерт» в Карелии.
«Пропал Гайдуков Петр Вадимович, 34 года, Мийнальское с.п., Лахденпохский р-н, Республика Карелия. C 8 марта 2026 года его местонахождение неизвестно», — сказано в сообщении, в котором появилось обновление с информацией о том, что мужчина найден погибшим.
Официально о причине смерти не сообщается, проводятся экспертизы. Как ранее рассказали ТАСС в правоохранительных органах, по предварительным данным, «криминальной составляющей смерти нет».
Гайдуков родился в 1991 году в Ленинграде. Музыкальное образование получил в Санкт-Петербургском музыкальном колледже им. Н. А. Римского-Корсакова и Санкт-Петербургской консерватории по специальности «хоровое дирижирование».
Являлся художественным руководителем и дирижером Хора ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Ф. Козлова. Дирижерскую деятельность артист активно сочетал с выступлениями в качестве камерного вокалиста. Участник фестивалей «От авангарда до наших дней», «Петербургская музыкальная весна», «Звуковые пути», «Три века классического романса».