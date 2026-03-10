Погибшим в Карелии лыжником мог быть музыкант Петр Гайдуков

«Пропал Гайдуков Петр Вадимович, 34 года, Мийнальское с.п., Лахденпохский р-н, Республика Карелия. C 8 марта 2026 года его местонахождение неизвестно», — сказано в сообщении, в котором появилось обновление с информацией о том, что мужчина найден погибшим.