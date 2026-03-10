В Северной Осетии на жилье для детей-сирот направят 200 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 марта. /ТАСС/. Около 200 млн рублей направят в Северной Осетии на обеспечение жильем детей-сирот в 2026 году. Об этом сообщил премьер республики Борис Джанаев на заседании регионального правительства.
«Социальная защита детей-сирот — крайне важный вопрос. За последние несколько лет обеспечили жильем свыше 300 человек. Общий объем субсидий составил 650 млн рублей. В текущем году также предусмотрено порядка 200 млн рублей на все эти мероприятия», — сказал Джанаев.
Министр государственного имущества и земельных отношений Руслан Тедеев отметил, что Владикавказу из собственности республики будут безвозмездно переданы восемь квартир, предусмотренных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.