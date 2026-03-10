В Северной Осетии на жилье для детей-сирот направят 200 млн рублей

«Социальная защита детей-сирот — крайне важный вопрос. За последние несколько лет обеспечили жильем свыше 300 человек. Общий объем субсидий составил 650 млн рублей. В текущем году также предусмотрено порядка 200 млн рублей на все эти мероприятия», — сказал Джанаев.