Участник специальной военной операции Сергей Ярашев, который в течение более двух месяцев самостоятельно оборонял позиции в Донецкой Народной Республике, стал лауреатом премии, названной в честь Тиграна Кеосаяна.
Данную информацию обнародовала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
«Восьмая премия имени Тиграна уходит этому бойцу вместе с нашими с Тиграном поклонами», — указала она.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подготовить указ о присвоении звезды Героя России 21-летнему Сергею Ярашеву. Он в течение 68 дней единолично защищал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении.
Как сообщил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, в настоящее время боец находится в госпитале, где ему проведена серьезная операция после полученных ранений.