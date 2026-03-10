Ричмонд
Боец СВО, в одиночку державший оборону 68 дней, получит премию Кеосаяна

Президент РФ Владимир Путин дал поручение подготовить указ о награждении Сергея Ярашева звездой Героя России.

Источник: Аргументы и факты

Участник специальной военной операции Сергей Ярашев, который в течение более двух месяцев самостоятельно оборонял позиции в Донецкой Народной Республике, стал лауреатом премии, названной в честь Тиграна Кеосаяна.

Данную информацию обнародовала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«Восьмая премия имени Тиграна уходит этому бойцу вместе с нашими с Тиграном поклонами», — указала она.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подготовить указ о присвоении звезды Героя России 21-летнему Сергею Ярашеву. Он в течение 68 дней единолично защищал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении.

Как сообщил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, в настоящее время боец находится в госпитале, где ему проведена серьезная операция после полученных ранений.

