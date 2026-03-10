Тигр растерзал самку носорога в индийском заповеднике

В индийском заповеднике Дудхва сотрудники обнаружили растерзанное тело самки носорога, которая стала жертвой тигра. Они заметили сражение тигра и носорога у водоема, когда патрулировали местность. В тот момент носорог был наполовину погружен в воду и находился без сознания, а хищник пытался на него залезть. Об этом сообщил портал Devdiscourse.