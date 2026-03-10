Тигр растерзал самку носорога в индийском заповеднике

В индийском заповеднике Дудхва сотрудники обнаружили растерзанное тело самки носорога, которая стала жертвой тигра. Они заметили сражение тигра и носорога у водоема, когда патрулировали местность. В тот момент носорог был наполовину погружен в воду и находился без сознания, а хищник пытался на него залезть. Об этом сообщил портал Devdiscourse.
Спустя некоторое время тигр бросил жертву, и сотрудники смогли осмотреть ее. На теле носорога осталось множество ран. Представители учреждения отметили, что подобные нападения на их территории — редкость, передает портал.
10 февраля австралийский кенгуру попытался утопить в пруду собаку, а когда ее хозяин попробовал спасти питомца, животное набросилось и на него. Товарищу пенсионера удалось прогнать зверя с помощью лопаты. В результате нападения пострадавший получил глубокие раны живота и спины, а также серьезную травму лица. Его доставили в больницу.
2 февраля в Приморском крае хищник напал на двух домашних животных. Сначала он схватил собаку и потащил в лес, но ей удалось вырваться. После нападения животное вернулось и растерзало кошку.