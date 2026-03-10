Во Владикавказе 16 молодых семей получили жилищные сертификаты

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 марта. /ТАСС/. Власти Владикавказа вручили жилищные сертификаты 16 молодым семьям. Об этом сообщили в администрации местного самоуправления города.
«16 молодых семей получили жилищные сертификаты во Владикавказе. В торжественной обстановке молодым семьям социальные выплаты вручили глава администрации города Вячеслав Мильдзихов и председатель Собрания представителей Владикавказа Сергей Таболов», — говорится в сообщении.
Общая сумма выплат составила более 31 млн рублей. За последние пять лет субсидии на улучшение жилищных условий получили 130 молодых семей. Средства на социальные выплаты сформированы за счет софинансирования из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Администрацией Владикавказа для этих целей было выделено более 53 млн рублей.
Молодые семьи получили господдержку в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», а также муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в МО г. Владикавказ».