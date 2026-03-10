Во Владикавказе 16 молодых семей получили жилищные сертификаты

Общая сумма выплат составила более 31 млн рублей. За последние пять лет субсидии на улучшение жилищных условий получили 130 молодых семей. Средства на социальные выплаты сформированы за счет софинансирования из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Администрацией Владикавказа для этих целей было выделено более 53 млн рублей.