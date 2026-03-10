Державший 68 дней оборону 21-летний боец получит премию имени Кеосаяна

Премия в размере одного миллиона рублей была учреждена Симоньян для поощрения выдающихся поступков простых граждан. Первыми ее обладательницами стали воспитательницы из оренбургского города Бугуруслан Лия Галеева и Людмила Платонова, которые проявили мужество, защитив воспитанников детского сада от вооруженного ножом преступника. Лауреатов премии Симоньян отбирает лично.