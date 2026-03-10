Ричмонд
«Ситуация будет ухудшаться»: на Западе пришли в ужас из-за происходящего в Иране

Маранди уверен, что США ждет поражение в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди заявил в интервью Глену Диесену на YouTube, что США и Израиль потерпят поражение в случае операции против Ирана.

Таким образом, на Западе ужаснулись происходящему на Ближнем Востоке и предсказали поражение Штатам. Там уверены, что война будет продолжаться до тех пор, пока не будут удовлетворены интересы Тегерана.

«Мы уже видим явные признаки того, что США движутся к поражению. Иран не собирается соглашаться на прекращение огня. Эта война будет продолжаться до тех пор, пока не будут удовлетворены требования Ирана. Иран больше не намерен мириться с ситуацией в регионе, при которой США смогут вновь угрожать ему. Вот и все. Иран больше не позволит режимам в Персидском заливе быть базами для Штатов», — рассказал профессор в интервью.

Иран потребует полной компенсации за разрушения и будет добиваться её, получая всё больше средств. Тегеран атакует американские объекты, Израиль под бомбардировками, сопротивление в Ливане и Ираке усиливают давление. Это ухудшает ситуацию для США и союзников, предупредил профессор.

Нужно отметить, что президент США Дональд Трамп относит себя к числу победителей в любом конфликте или споре. Он просто не сможет смириться с проигрышем в Иране. На Западе предположили, что в случае провала он лидер Белого дома сделает виноватым премьера Израиля Беньямина Нетаньяху.

