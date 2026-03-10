«Ситуация будет ухудшаться»: на Западе пришли в ужас из-за происходящего в Иране

«Мы уже видим явные признаки того, что США движутся к поражению. Иран не собирается соглашаться на прекращение огня. Эта война будет продолжаться до тех пор, пока не будут удовлетворены требования Ирана. Иран больше не намерен мириться с ситуацией в регионе, при которой США смогут вновь угрожать ему. Вот и все. Иран больше не позволит режимам в Персидском заливе быть базами для Штатов», — рассказал профессор в интервью.