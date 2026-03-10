Врач Ла Роса раскрыл оптимальное время для последней чашки кофе

Кофе негативно влияет на качество сна, даже если человек субъективно этого не замечает. Об этом заявил врач-сомнолог Себастьян Ла Роса в интервью изданию ABC.
По его словам, между употреблением кофе и отходом ко сну должно пройти не менее девяти часов. Оптимальное время для последней чашки напитка — 14:00. Однако при большом объёме (например, 500 мл) специалист рекомендует отказаться от кофеина ещё раньше.
Кофеин увеличивает время засыпания и сокращает фазу глубокого сна, и это происходит независимо от того, ощущаете вы это или нет, подчеркнул Ла Роса.
Врач также напомнил о важности соблюдения режима питания перед сном. Последний прием пищи следует завершить минимум за три часа до отдыха.
«Я говорю “как минимум”, потому что это действительно зависит от того, насколько большой у вас был прием пищи», — подчеркнул Ла Роса.
