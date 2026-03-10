Сальдо выразил поддержку жителям Брянска после атаки ВСУ

«Это чудовищный и варварский акт терроризма, военное преступление и преступление против человечности. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и всем жителям Брянской области. Херсонщина скорбит вместе с вами. Молимся о скорейшем выздоровлении всех пострадавших», — написал Сальдо в своем канале в Мах.