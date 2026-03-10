Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сальдо выразил поддержку жителям Брянска после атаки ВСУ

Губернатор Херсонской области выразил поддержку жителям Брянска после атаки ВСУ.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо принес соболезнования семьям погибших и выразил поддержку жителям Брянска, пострадавшим от ракетного удара ВСУ.

Шесть человек погибли в результате ракетного удара ВСУ во вторник по Брянску, еще 37 ранены, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Это чудовищный и варварский акт терроризма, военное преступление и преступление против человечности. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и всем жителям Брянской области. Херсонщина скорбит вместе с вами. Молимся о скорейшем выздоровлении всех пострадавших», — написал Сальдо в своем канале в Мах.