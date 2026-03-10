Убытки торговых организаций Ростовской области выросли в 2,4 раза в 2025 году

Прибыль и убытки предприятий торговли выяснили в Ростовской области. Статистика 2025 года приводится в отчете на сайте донского правительства.
Объем убытков убыточных организаций торговли по сравнению с таким же периодом 2024 года вырос в 2,4 раза и составил 32,5 млрд рублей. Удельный вес убыточных крупных и средних предприятий в торговле увеличился на 8,5 п.п. и составил 22,3%.
Сообщается также, что прибыль прибыльных организаций снизилась в два раза по сравнению с таким же периодом 2023 года и составила 32,6 млрд рублей. При этом доля организаций, работающих с положительным финансовым результатом, сократилась до 77,7% (против 86,2% годом ранее).
— В январе-ноябре 2025 года в целом по виду деятельности «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» сложился положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности крупных и средних организаций — 76,2 млн рублей, что составило 0,1% к аналогичному периоду 2024 года, — говорится в отчете на сайте донского правительства.
Также указана информация о количестве работников и средних зарплатных суммах. Среднесписочная численность специалистов, занятых на предприятиях торговли и в ремонте различных видов транспорта в январе-ноябре 2025 года снизилась на 0,8 п.п. в сравнении с аналогичным периодом 2024 года и составила около 145,8 тысячи человек.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за одиннадцать месяцев составила 58,8 тысячи рублей, это на 14,8% выше, чем в январе-ноябре 2024 года.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.