Роспотребнадзор: Снежная зима не гарантирует нашествия комаров и клещей

Снежная и холодная зима не гарантирует «всплеска» комаров и клещей, поскольку решающее значение для динамики популяций этих насекомых имеют весенние погодные условия. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По словам специалистов, затяжная и холодная весна может привести к смещению сроков активизации клещей на более поздние периоды. Кроме того, быстрое пересыхание временных водоемов, которые необходимы для развития личинок комаров, может прервать их жизненный цикл, снизив ожидаемый прирост популяции.
Также представители Роспотребнадзора отметили, что комары, живущие на территории России, зачастую не представляют высоких эпидемиологических рисков и не являются переносчиками опасных тропических лихорадок, передает канал ведомства в мессенджере MAX.
Ранее технолог и дезинфектор Алексей Меньшиков заявил, что в некоторых частях Московской и Тверской областей уже начался сезон активности клещей. Он уточнил, что насекомые уже проявляют активность на участках, граничащих с проталинами, где дневная температура выше нуля.