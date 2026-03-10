Роспотребнадзор: Снежная зима не гарантирует нашествия комаров и клещей

По словам специалистов, затяжная и холодная весна может привести к смещению сроков активизации клещей на более поздние периоды. Кроме того, быстрое пересыхание временных водоемов, которые необходимы для развития личинок комаров, может прервать их жизненный цикл, снизив ожидаемый прирост популяции.