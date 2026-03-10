Сальдо назвал удар ВСУ по Брянску чудовищным актом терроризма

Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, шесть человек погибли, еще 37 ранены. По данным Минздрава РФ, 35 раненных доставлены в больницы Брянска, часть из них — в тяжелом состоянии.