Сальдо назвал удар ВСУ по Брянску чудовищным актом терроризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал ракетный удар ВСУ по Брянску чудовищным и варварским актом терроризма.
«Сегодня Брянск пережил страшную трагедию. Это чудовищный и варварский акт терроризма, военное преступление и преступление против человечности», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и всем жителям Брянской области.
«Херсонщина скорбит вместе с вами. Молимся о скорейшем выздоровлении всех пострадавших», — подчеркнул он.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, шесть человек погибли, еще 37 ранены. По данным Минздрава РФ, 35 раненных доставлены в больницы Брянска, часть из них — в тяжелом состоянии.