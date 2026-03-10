Мирошник: Киев ракетной атакой на Брянск хотел вернуть внимание хозяев в ЕС

Киев ракетным ударом по Брянску рассчитывал вернуть внимание европейцев, которые «сильно отвлеклись» на Ближний Восток, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Трагедия в Брянске может квалифицироваться исключительно как серьезное нарушение норм и принципов МГП (международное гуманитарное право — прим. ред.), на которое пошел киевский режим ради переключения на себя внимания своих европейских хозяев, сильно отвлекшихся на события на Ближнем Востоке», — написал Родион Мирошник в Telegram.
По его словам, в результате атаки погибли шесть человек, еще 37 пострадали. Их доставили в больницу для оказания медпомощи.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала международные структуры отреагировать на удар по Брянску.