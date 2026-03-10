Врачи назвали максимальное время жевания жвачки без вреда для здоровья

К другим неблагоприятным эффектам от злоупотребления эксперты относят симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта: изжогу, метеоризм, вздутие живота и отрыжку. Также отмечается, что отдельные заменители сахара в составе резинки могут оказывать слабительное действие. Если же в продукте присутствует сахар, это увеличивает вероятность повреждения зубной эмали и развития кариеса.