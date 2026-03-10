Ричмонд
Врачи назвали максимальное время жевания жвачки без вреда для здоровья

Жевание жвачки более 30 минут в день приводит к изжоге и вздутию живота.

Источник: Аргументы и факты

Согласно рекомендациям специалистов Американской стоматологической ассоциации, общая продолжительность использования жевательной резинки не должна превышать 30 минут в сутки. На их слова обратило внимание издание Deia.

Медики поясняют, что постоянное или многочасовое жевание способно причинить значительный вред организму. В частности, это может вызвать перенапряжение мышц челюсти и шеи, болезненные ощущения в области височно-нижнечелюстного сустава, головные боли, а также появление щелчков при движении челюсти.

К другим неблагоприятным эффектам от злоупотребления эксперты относят симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта: изжогу, метеоризм, вздутие живота и отрыжку. Также отмечается, что отдельные заменители сахара в составе резинки могут оказывать слабительное действие. Если же в продукте присутствует сахар, это увеличивает вероятность повреждения зубной эмали и развития кариеса.

Ранее врач Анастасия Андрианова развеяла миф о необходимости есть суп каждый день.