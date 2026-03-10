Установлена личность погибшего лыжника в Карелии

В Карелии 8 марта пропал 34-летний лыжник из Санкт-Петербурга. Его тело нашли на Ладожском озере. Предположительно, это музыкант Петр Гайдуков. Об этом говорится в Telegram-канале отряда «ЛизаАлерт» в Карелии.
«Пропал Гайдуков Петр Вадимович, 34 года, Мийнальское с. п., Лахденпохский р-н, Республика Карелия. C 8 марта 2026 года его местонахождение неизвестно», — сказано в сообщении. Отмечается, там же есть информация что мужчина найден мертвым.
Причина смерти не установлена, идут экспертизы. По предварительным данным правоохранительных органов, криминальной составляющей нет. Сейчас только установлена личность спортсмена. Предположительно им является музыкант из Санкт-Петербурга.
Ранее KP.RU сообщил, что лыжник упал в полынью, передвигаясь по Ладожскому озеру. Тело погибшего было обнаружено еще 12 февраля 2026 года. Труп был передал правоохранительным органам, для установления личности.