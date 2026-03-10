Установлена личность погибшего лыжника в Карелии

В Карелии 8 марта пропал 34-летний лыжник из Санкт-Петербурга. Его тело нашли на Ладожском озере. Предположительно, это музыкант Петр Гайдуков. Об этом говорится в Telegram-канале отряда «ЛизаАлерт» в Карелии.