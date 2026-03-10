Проект «Легенда о Валентине» представили в «Мастерской “12” Никиты Михалкова

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Ярославская государственная филармония представила мультимедийный проект «Легенда о Валентине», посвященный дню рождения первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, в театре «Мастерская “12” Никиты Михалкова» в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
«Сегодня в московском театре “Мастерская “12” Никиты Михалкова” стартовали Дни Ярославской области в рамках всероссийского фестиваля-смотра “Атлас театральной России”. Всю неделю ведущие коллективы региона будут представлять свои постановки. Открыли программу Ярославский симфонический оркестр и солисты филармонии с проектом “Легенда о Валентине”, посвященным нашей Чайке — Валентине Владимировне Терешковой, которая недавно отметила день рождения», — написал он.
«Легенда о Валентине» — это масштабный проект об основоположниках отечественной космонавтики, ключевых этапах развития космической отрасли в России, истории освоения космоса первым отрядом космонавтов. Мультимедийный проект был создан в 2017 году по инициативе дочери Валентины Терешковой Елены Терешковой и представителя династии скрипачей, заслуженного артиста России Дмитрия Когана.
Зрителям представили уникальные исторические кадры хроники, связанные с жизнью и деятельностью Терешковой. Прозвучали произведения Чайковского, Рахманинова, Шостаковича, Прокофьева, Свиридова, Вивальди, Брамса, Тартини, Пахмутовой. Их исполнили Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр под управлением Василия Валитова, а также солисты Андрей Терешков (скрипка) и Глеб Прошутинский (скрипка).