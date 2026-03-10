Проект «Легенда о Валентине» представили в «Мастерской “12” Никиты Михалкова

«Сегодня в московском театре “Мастерская “12” Никиты Михалкова” стартовали Дни Ярославской области в рамках всероссийского фестиваля-смотра “Атлас театральной России”. Всю неделю ведущие коллективы региона будут представлять свои постановки. Открыли программу Ярославский симфонический оркестр и солисты филармонии с проектом “Легенда о Валентине”, посвященным нашей Чайке — Валентине Владимировне Терешковой, которая недавно отметила день рождения», — написал он.