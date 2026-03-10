Джокер Воронкова: «Локомотив» вырвал победу в валидольном триллере в Одинцово

Волейболистки калининградского «Локомотива» победили в первом матче четвертьфинальной серии Суперлиги против «Заречья—Одинцово». Игра в Подмосковье завершилась со счётом 3:2 в пользу железнодорожниц, сообщает корреспондент «Клопс».
Поединок превратился в настоящую драму со взлётами и падениями, пятью сетами и решающими блоками подопечных Андрея Воронкова (20:25, 25:17, 29:27, 20:25, 16:14).
Эйс для затравки и холодный душ.
Начало встречи настроило болельщиков красно-зелёных на оптимистичный лад: игра шла на равных. Однако хозяйки площадки быстро охладили пыл железнодорожниц. Проявив характер, «Заречье» навязало свою игру и оставило первый сет за собой — 25:20.
Вторая партия прошла под диктовку «Локо». Калининградки создали комфортный отрыв в пять мячей (18:13) и в концовке доминировали на сетке. Итог — уверенные 25:17 и равенство по партиям.
Ход джокером.
Третий сет претендует на звание самого невероятного в текущем сезоне. Начало обернулось катастрофой для «Локо»: у команды Константина Ушакова получалось всё, и табло быстро высветило разгромные 6:0, а затем и 14:7 в пользу хозяек.
Когда казалось, что партия упущена, Андрей Воронков пошёл на риск. При счёте 10:15, после эйса капитана Екатерины Любушкиной, на площадку вместо бразильской диагональной Киси Насименто вышла Марина Аслямова.
Молодая калининградка включилась в игру в самый критический момент, став настоящим джокером. «Локомотив» организовал невероятную погоню, это был непробиваемый бронепоезд. Уступая 20:24, наши девушки отыграли несколько сетболов, а финальную точку поставила именно Аслямова, забив два важнейших мяча. Партия-триллер завершилась в пользу «Локо» — 29:27.
Развязка на тай-брейке.
Четвёртый сет калининградки, в состав которых вернулась Киси, начали бодро — 5:3, но внезапно потеряли нить игры. «Одинцово» перехватило инициативу и довольно легко довело дело до тай-брейка — 25:20.
В решающей пятой партии нервы были на пределе. При счёте 13:13 «Заречье» заработало матчбол. На подачу вышла бывшая волейболистка «Локо» Юлия Бровкина, но её рука дрогнула и отправила мяч в сетку. Свой шанс калининградки уже не упустили: два мощных блока поставили точку в первом эпизоде этого яркого противостоянии.
Эмоции после матча зашкаливали. Либеро «Локомотива» Ольга Костюкевич кратко и ёмко резюмировала игру в своих соцсетях: «Это было что-то нереальное!!!».
Теперь серия до двух побед переезжает в Калининград. Ответная игра во дворце спорта «Янтарный» состоится уже в пятницу, 13 марта. В случае победы «Локомотив» выйдет полуфинал.
Как калининградки завершали регулярную стадию сезона читайте в материале «Клопс».