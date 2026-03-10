Джокер Воронкова: «Локомотив» вырвал победу в валидольном триллере в Одинцово

В решающей пятой партии нервы были на пределе. При счёте 13:13 «Заречье» заработало матчбол. На подачу вышла бывшая волейболистка «Локо» Юлия Бровкина, но её рука дрогнула и отправила мяч в сетку. Свой шанс калининградки уже не упустили: два мощных блока поставили точку в первом эпизоде этого яркого противостоянии.