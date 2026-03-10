Ричмонд
Британского туриста задержали в ОАЭ за съемку ракет

Британский турист был задержан в ОАЭ за то, что снимал на видео прилеты ракет.

Источник: Аргументы и факты

Британского туриста арестовали в Объединённых Арабских Эмиратах за фиксацию на видео ракет, информирует газета Telegraph.

«Гражданин Великобритании был задержан в Дубае после того, как, предположительно, снимал кадры с ракетами», — отмечается в публикации.

Согласно данным газеты, житель Лондона прибыл в ОАЭ как турист и был обнаружен полицией за возможной съёмкой ракет. В настоящее время не установлено, размещал ли он эти материалы в социальных сетях.

Задержанному и его родным оказывает поддержку волонтерская организация Detained in Dubai (задержанные в Дубае).

За распространение материалов, которые власти ОАЭ могут классифицировать как нарушение общественного порядка, предусмотрено наказание в виде штрафа до 77 тысяч долларов или лишения свободы.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией.
