Хоккеист ЦСКА Патрихаев рассказал, что не настраивался на драку в матче с «Сочи»

«Это хоккей, живые эмоции. С дракой так получилось: я не ожидал, не настраивался на нее. Это моя первая драка в профессиональном хоккее. Повторюсь, я на нее не настраивался, но соперник спросил, я ответил: “Давай”. В драке самое главное самому много не получить», — сказал Патрихаев.