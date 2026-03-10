Ричмонд
Хоккеист ЦСКА Патрихаев рассказал, что не настраивался на драку в матче с «Сочи»

Он подрался с форвардом «Сочи» Максом Эллисом.

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник московского ЦСКА Иван Патрихаев не настраивался на драку с форвардом «Сочи» Максом Эллисом в матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги. Об этом он рассказал ТАСС.

Встреча между ЦСКА и «Сочи» прошла в Москве во вторник и завершилась победой красно-синих со счетом 2:1. В начале третьего периода 20-летний Патрихаев подрался с Эллисом, после чего оба игрока получили по пять минут штрафа.

«Это хоккей, живые эмоции. С дракой так получилось: я не ожидал, не настраивался на нее. Это моя первая драка в профессиональном хоккее. Повторюсь, я на нее не настраивался, но соперник спросил, я ответил: “Давай”. В драке самое главное самому много не получить», — сказал Патрихаев.

Из-за угрозы атаки БПЛА не был доигран матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — ЦСКА. Игра стартовала 23 февраля в Сочи с более чем часовым опозданием и была остановлена после завершения первого периода из-за повторного объявления опасности. Встречу доиграют 11 марта в Москве.

«Я всегда говорил и говорю, неважно, какой соперник, мы настраиваемся на каждую игру и попытаемся все сделать для победы. Да, будет необычно завтра, но попробуем сыграть», — отметил Патрихаев.

