Хоккеист ЦСКА Патрихаев рассказал, что не настраивался на драку в матче с «Сочи»

Встреча между ЦСКА и «Сочи» прошла в Москве во вторник и завершилась победой красно-синих со счетом 2:1. В начале третьего периода 20-летний Патрихаев подрался с Эллисом, после чего оба игрока получили по пять минут штрафа.
«Это хоккей, живые эмоции. С дракой так получилось: я не ожидал, не настраивался на нее. Это моя первая драка в профессиональном хоккее. Повторюсь, я на нее не настраивался, но соперник спросил, я ответил: “Давай”. В драке самое главное самому много не получить», — сказал Патрихаев.
Из-за угрозы атаки БПЛА не был доигран матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — ЦСКА. Игра стартовала 23 февраля в Сочи с более чем часовым опозданием и была остановлена после завершения первого периода из-за повторного объявления опасности. Встречу доиграют 11 марта в Москве.
«Я всегда говорил и говорю, неважно, какой соперник, мы настраиваемся на каждую игру и попытаемся все сделать для победы. Да, будет необычно завтра, но попробуем сыграть», — отметил Патрихаев.