Радиостанция «Судного дня» передала новые послания: в эфире прозвучало слово «чад»

Послания были сделаны в течение менее чем 30 минут. Первое сообщение в эфире появилось в 21:07 по московскому времени — «Жужжалка» передала слово «чад» вместе с комбинацией из цифр и букв. Второе слово прозвучало спустя пять минут, в 21:12.