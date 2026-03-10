Радиостанция «Судного дня» передала новые послания: в эфире прозвучало слово «чад»

Радиостанция «Судного дня», также известная как «Жужжалка», передала три новых послания во вторник, 10 марта. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность загадочной радиостанции.
Послания были сделаны в течение менее чем 30 минут. Первое сообщение в эфире появилось в 21:07 по московскому времени — «Жужжалка» передала слово «чад» вместе с комбинацией из цифр и букв. Второе слово прозвучало спустя пять минут, в 21:12.
«НЖТИ 29381 АБСТРАКЦИЯ 7156 1002», — говорится в сообщении.
Третье сообщение, которое прозвучало в эфире в 21:21, стало слово «бухозуд». После этого «Жужжалка» вновь замолкла. До этого радиостанция выходила в эфир только 6 марта, предав таинственный шифр со словом «плескание».
Ранее KP.RU сообщал, что радиостанция «Судного дня» выдала в эфир семь сообщений на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском.