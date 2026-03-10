Повзрослевшая «самая красивая девочка в мире» выходит замуж

Французская модель Тилан Блондо объявила о помолвке. Отмечается, что девушка обрела популярность еще в детстве, ее называли «самой красивой девочкой в мире». О предстоящей свадьбе модель рассказала сама у себя в социальных сетях.
«Я сказала да моему лучшему другу. За нашу любовь», — поделилась радостью с поклонниками Блондо.
24-летняя модель поделилась кадрами отдыха в Греции, где 28-летний французский актер и диджей Бен Атталь сделал ей предложение. На фото они обнимались и целовались, а девушка показала золотое кольцо с крупным камнем.
Отмечается, что Атталь — сын актера Ивана Атталя и певицы Шарлотты Генсбур, внук Джейн Биркин и Сержа Генсбура.
Ранее KP.RU сообщил, что скончалась самая красивая девочка России. Речь идет о Ксюше Никитиной. Отмечается, что девушке было всего восемь лет. О трагедии рассказала «Комсомолке» ее мама.