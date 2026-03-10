Ричмонд
Трамп опроверг заявления об осведомлённости США о минировании Ормузского пролива

Трамп заявил, что у США нет данных о якобы минировании Ираном Ормузского пролива.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал сведения о якобы наличии у США разведданных о минировании Ираном Ормузского пролива. По его словам, Вашингтону ничего не известно об этом. Так президент США написал в соцсети Х.

Глава Белого дома пригрозил Тегерану последствиями в случае, если информация о минах подтвердится. Он призвал Иран «двигаться в правильном направлении».

«Если Иран установил какие-то мины в Ормузском проливе, но у нас нет данных о том, что это произошло, то мы хотим, чтобы они были немедленно убраны», — отметил Дональд Трамп.

Ранее Reuters уведомил о жертвах со стороны США. По данным агентства, ранения получили около 150 американских военных. Данная цифра в несколько раз превышает официальные сведения. Отмечается, что по заявлениям США в ходе военной операции тяжелые ранения получили лишь восемь военных.

