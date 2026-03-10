В Пионерском муж после ссоры с женой устроил танцы на крыше чужой машины и напрыгал на 140 тыс. рублей

После семейного скандала супруга собрала вещи и решила уйти от мужа. Женщина позвонила подруге и попросила забрать её. Когда приятельница подъехала к дому, и девушка села в машину, мужчина забрался на капот Chevrolet и пнул лобовое стекло. После этого обвиняемый залез на крышу авто и стал прыгать, кулаком ударил по зеркалу заднего вида, ногой бил пассажирскую дверь, сорвал рычаг стеклоочистителя. Ущерб от приступа гнева составил около 140 тыс. рублей.