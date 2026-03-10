Ричмонд
В Пионерском муж после ссоры с женой устроил танцы на крыше чужой машины и напрыгал на 140 тыс. рублей

Агрессору грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: Клопс.ru

В Пионерском местный житель после ссоры с женой едва не разнёс чужой автомобиль. Агрессор за своё поведение теперь предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД во вторник, 10 марта.

После семейного скандала супруга собрала вещи и решила уйти от мужа. Женщина позвонила подруге и попросила забрать её. Когда приятельница подъехала к дому, и девушка села в машину, мужчина забрался на капот Chevrolet и пнул лобовое стекло. После этого обвиняемый залез на крышу авто и стал прыгать, кулаком ударил по зеркалу заднего вида, ногой бил пассажирскую дверь, сорвал рычаг стеклоочистителя. Ущерб от приступа гнева составил около 140 тыс. рублей.

В отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённое из хулиганских побуждений»), ему грозит до 5 лет лишения свободы.