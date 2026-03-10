Пострадавших при атаке на газовоз россиян доставили в Москву

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что безэкипажные катера Украины атаковали российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Это произошло 3 марта. В результате два члена экипажа получили ожоги. Впоследствии их доставили в медучреждение Ливии.