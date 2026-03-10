Ричмонд
Пострадавших при атаке на газовоз россиян доставили в Москву

Двух россиян, пострадавших при атаке на газовоз в Средиземном море, доставили в Москву.

Источник: Аргументы и факты

Двух россиян, которые пострадали при атаке на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море, доставили в Москву, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Ливии Никита Барченков.

«Двое пострадавших и получивших медицинскую помощь в госпитале Бенгази сегодня днем были доставлены в Москву», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что безэкипажные катера Украины атаковали российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Это произошло 3 марта. В результате два члена экипажа получили ожоги. Впоследствии их доставили в медучреждение Ливии.

Владимир Путин назвал атаку на газовоз террористической.

