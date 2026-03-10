Пьем и травимся: диетолог Поляков назвал самую опасную воду из бутылок

Тем, кто привык доверять крану, Поляков советует не экономить на фильтрах. Идеальный вариант для квартиры — система пятиступенчатого обратного осмоса. Только так можно реально вычистить из воды остатки токсичных металлов и вездесущий микропластик. Но помните: после такой жесткой очистки воду нужно обязательно «оживить» — добавить минералы и, если есть возможность, обогатить водородом.