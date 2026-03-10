Пьем и травимся: диетолог Поляков назвал самую опасную воду из бутылок

Волгоградцы привыкли закупаться водой в сетевых магазинах или заказывать огромные бутыли на дом, считая это залогом здоровья. Однако эндокринолог и диетолог Антон Поляков предупреждает: далеко не всякая вода в пластике приносит пользу.
Большинство популярных марок — это обычный дистиллят, который не прошел нормальную минерализацию. Такая «пустая» влага просто не дает организму того, что ему нужно.
Самой полезной эксперт называет воду с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом. Звучит сложно, но на деле это «живая» вода, которая работает как мощный антиоксидант. Она помогает снимать воспаления и гораздо быстрее проникает в клетки. Чтобы получить такой эликсир дома, придется обзавестись ионизатором или водородным генератором.
Тем, кто привык доверять крану, Поляков советует не экономить на фильтрах. Идеальный вариант для квартиры — система пятиступенчатого обратного осмоса. Только так можно реально вычистить из воды остатки токсичных металлов и вездесущий микропластик. Но помните: после такой жесткой очистки воду нужно обязательно «оживить» — добавить минералы и, если есть возможность, обогатить водородом.
Кстати, пить воду «ведрами» за один присест — большая ошибка. Диетолог настаивает на культуре питья: никаких залпов по полтора литра. Правильно пить воду медленно, небольшими глотками и порциями по 150−200 миллилитров в течение всего дня.
Только в этом случае вы действительно утолите жажду, а не просто создадите лишнюю нагрузку на почки.
